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Tatilcilerin kabusu olan hırsızlar, plajda güneşlenirken yakalandı

TATİLCİLERİN KABUSU OLAN HIRSIZLAR, PLAJDA GÜNEŞLENİRKEN YAKALANDI

Marmaris'te turist gibi görünüp 6 ayrı villada hırsızlık yaptıkları belirlenen ve haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 2 kadın, plajda güneşlenirken yakalandı.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 01:00
Puan Ver : Tatilcilerin Kabusu Olan Hırsızlar, Plajda Güneşlenirken Yakalandı(7/10)3

Marmaris merkezindeki lüks villalarda son günlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

MOBESE VE GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

12 kişilik özel ekip oluşturulup, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki MOBESE kameraları, 53 ayrı işyeri ve binaya ait güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Ayrıca, gündüz ve gece ilçe merkezi ile çevresindeki tüm sokak ve caddelerde şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

POLİS, TURİST GÖRÜNÜMLÜ HIRSIZLARI TESPİT ETTİ

Yapılan çalışmalar neticesinde villalardan hırsızlıkları kendilerine turist görünümü veren Filiz K. (40) ve Meryem K.'nin (31) yaptığı belirlendi. Polis, Atatürk Caddesi'nden İçmeler mahallesine kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridindeki plajlarda tek tek iki şüpheli kadını aradı.

ŞEZLONGDA GÜNEŞLENİRKEN YAKALANDILAR

Filiz K. ve Meryem K., lüks villaların yakınındaki Uzunyalı Mevkisi'ndeki bir otelin plajında farkedilip, şezlongda güneşlenirken yakalandı. İli şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

HIRSIZLARIN ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Antalya ile ilçeleri Kemer, Alanya, Kaş ve Çorum'un Sungurlu ilçesinde karıştıkları hırsızlık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Filiz K.'nin üzerinden 'Fikriye Solmaz', Meryem K.'nin üzerinden ise 'Ayşe Cumra' adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

HIRSIZLIĞI MESLEK HALİNE GETİRMİŞLER

Polis, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen iki şüphelinin parmak izleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından Marmaris'te son 10 gün içinde meydana gelen villalardaki hırsızlık olaylarından 6'sının faili olduklarını belirledi. İki şüpheliden Filiz K.'nin 21 ayrı hırsızlık suçundan sabıkalı ve cezaevi firarisi olduğu, Meryem K.'nin ise 16 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydının, hakkında da kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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