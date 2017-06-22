

"TÜM KREDİ KARTLARINIZI YANINIZA ALMAYIN"







Tüm kredi kartlarını vatandaşların yanlarına almamaları gerektiğini aktaran Sünbül, "Tatile giderken yanınıza dolabınızdaki tüm kıyafetleri almadığınız gibi tüm kredi kartlarını da almamanız güvenliğiniz açısından dikkat etmeniz gereken bir husustur. Çalınma durumunda tüm bankalara ayrı ayrı kapama talimatlarını vermek eğer yurtdışındaysanız zorlu olacaktır. Öte yandan tatilinizde harcamalarınızı yapabilmek adına yanınıza, ATMlerden para çekebileceğiniz ATM kartınız yanınızda olursa hızlı nakit ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün olacaktır. En çok kullandığınız kredi kartınızı almayı unutmayın. Yurtdışına gidiyorsanız kredi kartınızın ilgili ülkede geçerli olduğundan emin olun. Yedek bir kredi kartı, mümkünse farklı bir banka kartı olmasını öneririz.Acil bir durum olmadıkça mümkün olduğunca tek kart kullanmaya dikkat edin" dedi.







"KARTLARINIZIN LİMİT VE SON KULLANMA TARİHİNİ KONTROL EDİN"







Tatilin mahvolmaması için kredi kartlarının son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesini öneren Sünbül, "Özellikle yurtdışında olduğunuzda, aniden çeşitli tatil masraflarını karşılayamayacağınızı keşfetmek için seyahatinizi mahvedebilir. Bunun içinde önceden kartlarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Öte yandan güvenliğiniz içinde günlük maksimum çekilebilecek para miktarını düşürmek çalınma durumlarında zararınızı minimum seviyeye düşürecektir. Buna karşın tatilde nakit ihtiyaçlarınızı karşılayacak günlük bir limit bulunmasına da dikkat etmeniz gerekiyor" diye konuştu.







"KART KOPYALAMALARINA KARŞI UYANIK OLUN"







"Kartınızı asla gözünüzün önünden ayırmayın" diyen Sünbül, "Garson veya kasiyere kartınızı emanet etmeyin. Ödemeyi yaparken kasiyerin kartınızı sadece POS ile kullandığında emin olun ve gözünüzle görün. Güvenmediğiniz dükkânlarda veya ülkelerde kredi kartı yerine nakit ödeme yapmayı tercih edin" ifadelerini kullandıl.







"TÜM KARTLARINIZI AYNI CEBE VEYA CÜZDANA KOYMAYIN"







Tüm kartların aynı cepte olmaması gerektiğini dile getiren Sünbül, seyahat ederken her duruma karşı en azından bir kartları güvenli olduğu düşünülen diğerlerinden farklı yerde tutmak veya bir aile ferdine vermek biri kaybolduğunda veya çalındığında hala yedekte bir kartın olmasını sağlayacağını söyledi.







kaynak:milliyet