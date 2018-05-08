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Tatlı Dil Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth ile Görüşecek

TATLI DİL ZİRVESİ! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KRALİÇE ELİZABETH İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatlı Dil Forumu için gideceği İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 00:50
Puan Ver : Tatlı Dil Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth İle Görüşecek(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-15 Mayıs'ta Tatlı Dil Forumu için gideceği İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek. Görüşmelerde Suriye'deki son durum, Kıbrıs'taki gelişmeler, terörle mücadele, Brexit'in ardından Türkiye ile İngiltere arasında yeni ticaret anlaşması imzalanması, ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması konuları ele alınacak.

TATLI DİL FORUMU'NA KATILACAK

Erdoğan, 24 Haziran'a dönük manifestosunun ve seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından ilk yurt dışı seyahatini İngiltere'ye yapacak. İngiltere ziyaretinde 2011 yılından beri yapılan Tatlı Dil Forumu'na katılacak olan Erdoğan'a çok sayıda bakan eşlik edecek. Forumda Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, medya, siyaset, ekonomi, kültür, iş dünyası ve beşeri alanlarda sivil diyaloğu kapsayacak şekilde zenginleştirilmesi için yapılması gerekenler konuşulacak.

KRALİCE ELİZABETH'LE BİRARAYA GELECEK, DÜNYADAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Erdoğan, üç günlük ziyareti kapsamında Buckingham Sarayı'nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le biraraya gelecek. Erdoğan, sık sık telefonla görüştüğü Başbakan May ile de görüşecek. Erdoğan'ın, Kraliçe ve May ile yapacağı görüşmelerde Türkiye-İngiltere ilişkilerinin yanısıra Suriye'deki son durum, Kıbrıs'taki gelişmeler, DEAŞ, PYD-YPG, FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle ortak mücadele gibi başlıklar ele alınacak.

TİCARET HACMİNİN 20 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Brexit sonrası iki ülke arasında 16 milyar dolar olan ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması, enerji ve savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak adımlar konuşulacak. Erdoğan'ın Londra ziyaretinde İngiltere'nin dev şirketlerinin CEO'larıyla biraraya gelerek Türkiye'ye yatırım davetinde bulunması da planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tatlı  Dil  Zirvesi  Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Kraliçe  Elizabeth  İle  Görüşecek    haber

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