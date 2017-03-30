İmparator İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu çiğ köfte zinciri için çekilen reklam filminde kadim dostu Aydemir Akbaş rol aldı.



AYDEMİR AKBAŞ OYNADI



İmparator son olarak çiğ köfte zinciri için bir Reklam filmi çektirdi. Reklam filminde Tatlıses'in kadim dostu ünlü oyuncu Aydemir Akbaş bir kadın oyuncuyla birlikte oynadı.







"AYDOŞ'UMA TEŞEKKÜR EDERİM"



Aydemir Akbaş'ın performansına mest olan Tatlıses, arkadaşının rol aldığı reklam filmini Instagram hesabından paylaştı. İmparator, paylaşımına "Aydoş'uma teşekkür ederim...!!!" notunu ekledi.







kaynak:milliyet