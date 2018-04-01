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Tatlıses'ten Erdoğan'ı güldüren türkü: Münbiç'i dolan da gel!

TATLISES'TEN ERDOĞAN'I GÜLDÜREN TÜRKÜ: MÜNBİÇ'İ DOLAN DA GEL!

İbrahim Tatlıses'in sınır karakolunda söylediği türkünün "Baktın Afrin hoş değil, Münbiç'i dolan da gel" sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürdü.

Tarih : 01 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Tatlıses'ten Erdoğan'ı Güldüren Türkü: Münbiç'i Dolan Da Gel!(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlüler birlikte Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, söylediği türküyle Erdoğan'ın yüzünü güldü.

"MÜNBİÇ'İ DOLAN DA GEL"

İmparator, "Yaylalar" türküsünün sözlerini "Baktın Urfa hoş değil, dilo dilo yaylalar, Afrin'i dolan da gel! Baktın Afrin hoş değil, Münbiç'i dolan da gel dilo dilo yaylalar!" değiştirerek yeniden yorumladı.

TÜRKÜNÜN SÖZLERİ ERDOĞAN'IN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

"Baktın Afrin hoş değil, Münbiç'i dolan da gel" sözleri ise Erdoğan'ın oldukça hoşuna gitti. Türküyü dinleyen ünlüler İmparator'a "dilo dilo" nakaratıyla eşlik etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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