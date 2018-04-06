TATLISES'TEN OĞLUNU ASKERE GÖNDER DİYEN DEMET AKALIN'A YANIT GELDİ
Sosyal medyadan "Oğlunu askere gönder" paylaşımını yapan Demet Akalın'a oğlu Ahmed'in askerlik fotoğrafını paylaşarak yanıt veren İbrahim Tatlıses, "Üç tane madalya aldı" notunu düştü.
Sanatçılar ve sporcular Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 1 Nisan da Hatay'a gitti. Sanatçıların arasında İbrahim Tatlıses de vardı.
" DEMET AKALIN 'YUSUF YUSUF'TAN GELEMEDİ"
Her zaman etkinliklere aynı kişilerin gittiğini söyleyen Demet Akalın, sosyal medya hesabından bu duruma isyan etti. Demet Akalın isyan edince etkinliği düzenleyen Polat Yağcı, "Kendisini çağıracaktık ancak ulaşamadık" derken, İbrahim Tatlıses ise "Demet 'yusuf yusuf'tan gelemedi" dedi.
"HADİ ÇOCUKLARINIZI ASKERE GÖNDERİN"
Bu sözleri duyan Demet Akalın adeta çılgına döndü İbrahim Tatlıses'i oğlu İdo üzerinden vurdu. Tatlıses'e oğlunu askere göndermesi çağrısında bulunan Akalın, "Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor! Bana 'yusuf yusuf' diyen İbrahim Tatlıses! Yazık! Siz de gönderin çocuklarınızı hepiniz gönderin hadi bakalım" ifadelerini kullandı.
TATLISES'TEN JET YANIT
Demet Akalın'ın bu sözlerine İbrahim Tatlıses'ten yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından oğlu Ahmed'in askerlik fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "Demet Hanım lafım size değildi, soru içinde isminizi duymadım bile. Lafı kime dediğimi bilen bilir. Mevzu VATAN AŞKI ise, benim oğlum AHMED, askerliğini uzun dönem olarak SARIKAMIŞ'ta yaptı, başarısından ötürü de 3 tane madalya aldı. O dönem Reha Muhtar ile Ana Haber'de bile çıktı, arşivleri araştırın bulun" notunu düştü.
İşte Tatlıses'in o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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