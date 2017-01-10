TATUM, KARISINI ÇIRILÇIPLAK HAYRANLARINA SUNDU
Oyuncu Channing Tatum, karısını çırılçıplak hayranlarına sundu. Altın Küre Ödülleri'ne katılan isimlerden Channing Tatum, o gece çırılçıplak uyuyan karısı oyuncu Jenna Dewan Tatum'un fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen oyuncu Channing Tatum, takipçilerini şaşırtan bir paylaşıma imza attı.
KARISININ ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Önceki gece düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nden sonra çırılçıplak uyuyan karısı oyuncu Jenna Dewan Tatum'un fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
BEĞENİ REKORU KIRDI
Tatum'un bu paylaşımı yaklaşık 500 bin beğeni aldı.
kaynak:samsunkent
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