Beynin Küçülmesini Engelliyor Aynı Zamanda…
77 Kişiyi Öldürdü, Mahkemede Nazi Selamı Verdi!
Samsung'dan Tesla'ya Meydan Okuyan Hamle
Saldırıya İlişkin Hükümetten İlk Açıklama Geldi
Tatum, Karısını Çırılçıplak Hayranlarına Sundu
Trump Yönetimi Fetö'nün Kullandığı Vizeyi Kaldırıyor
'türkiye'ye 100 Milyar Dolar İle Geliyoruz'
Emre Belözoğlu'dan Galatasaray İtirafı!
İstanbul Valiliği'nden Beklenen Açıklama Geldi!
Aşk Hayatını Canlandırıyor
Ap Başkanını 3 Yıl Önceden Belirlemiş
Boydak'ın Oğlu Ve Kardeşi Gözaltına Alındı
Ankara Valiliği: Eylemler Bir Ay Yasaklandı
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Önünde Çatışma
İstanbul'da Cami Çatısı Çöktü: Yaralılar Var
Samsun'da Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı
Abd Ve Rus Uçağının Havada Tehlikeli Yakınlaşması
Chp'li Kenan Otlu'dan Küstah Çağrı
Rekor Kıran Dolar/Tl Merkez Sonrası Hafif Geriledi
Maçın Geliri Fethi Sekin'in Ailesine Verilecek

tatum, karısını çırılçıplak hayranlarına sundu

TATUM, KARISINI ÇIRILÇIPLAK HAYRANLARINA SUNDU

Oyuncu Channing Tatum, karısını çırılçıplak hayranlarına sundu. Altın Küre Ödülleri'ne katılan isimlerden Channing Tatum, o gece çırılçıplak uyuyan karısı oyuncu Jenna Dewan Tatum'un fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu.

Tarih : 10 Ocak 2017, 16:41
Puan Ver : Tatum, Karısını Çırılçıplak Hayranlarına Sundu(8/10)5


Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen oyuncu Channing Tatum, takipçilerini şaşırtan bir paylaşıma imza attı.



KARISININ ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI



Önceki gece düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nden sonra çırılçıplak uyuyan karısı oyuncu Jenna Dewan Tatum'un fotoğrafını Instagram'da paylaştı.



BEĞENİ REKORU KIRDI



Tatum'un bu paylaşımı yaklaşık 500 bin beğeni aldı.



 



kaynak:samsunkent






Etiketler: Tatum  Karısını  Çırılçıplak  Hayranlarına  Sundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER