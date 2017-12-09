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Tatyana'nın ölümündeki sır perdesi aralandı

TATYANA'NIN ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ ARALANDI

Esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Tatyana'nın, uyuşturucu hap aldıktan sonra fenalaştığı ve otomobilde kilitli kaldığı ortaya çıktı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : Tatyana'nın Ölümündeki Sır Perdesi Aralandı(8/10)4

Rusya'nın St. Petersburg kentinden İstanbul'a gelerek bir gazinoda çalışmaya başlayan 19 yaşındaki Tatyana Çerhanova, 18 Kasım'da 2 erkek tarafından götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olayla ilgili soruşturma başlattı. Tatyana'nın Bağcılar'da tekstil makinesi imalatı yapan sevgilisi İbrahim Y. gözaltına alındı.

"OTOMOBİLDE KRİZE GİRDİ"

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Tatyana ile 4 ay önce tanıştıklarını ve sevgili olduklarını söyleyen İbrahim Y., yaşananları polise şöyle anlattı:

"Gece 02.00-03.00 gibi otomobille işyerimin bulunduğu sokağa geldik. Arka koltuğa geçtik. Tatyana uyuşturucu hap içti, bana da verdi. Sonra krize girdi, bağırıp titremeye başladı. Yüzüne su serpip sakinleştirmeye çalıştım. Çenesi kilitlendi. Hastaneye götürmek istedim. Dışarı çıktım ama kapılar kilitlendi. Anahtar içeride kaldığı için aracı açamadım. Camı kırmaya çalıştım, başaramadım."

"YEDEK ANAHTAR İSTEDİM"

İbrahim Y., "Kuzenimi arayıp işyerinin anahtarını getirmesini, işyerinden de otomobilin yedek anahtarını almamız gerektiğini söyledim. Yedek anahtarını alıp aracı açarak Tatyana'yı hastaneye götürdük. Ama öldüğünü öğrendik" dedi.

Yetkililere haber vermeyip 1 saate yakın zaman kaybına neden olduğu öne sürülen işadamı, 'ölümüne sebebiyet vermek'ten tutuklandı. Tatyana'nın babası Dmitri Chekhronov, cenazeyi ülkesine götürdü. Chekhronov, kimseden şikâyetçi olmadığını söyledi. Adli Tıp'ın raporu, ölümün uyuşturucudan mı kaynaklandığını yoksa genç kızın bir hastalığının mı olduğunu belirleyecek. Buna göre soruşturma derinleşebilecek.

"MADDE KULLANIMINA BAĞLI"

Prof. Arif Verimli, madde kullanımında benzer etkilerin görülebileceğini söyledi: "Genç kadının uyuşturucu madde kullandıktan sonra yaşadığı etkiler bir hastalığı olduğunu kesin olarak göstermez. Esrar hariç tüm uyuşturucu maddeler bu belirtilere sebep olabilir. Kişi epilepsi hastasıysa ve madde kullandıysa nöbet geçirebilir. Epilepsi gibi rahatsızlığı olmasa da madde kullanımı halinde bu tablo yaşanabilir."

Tutuklanan işadamının "Kapılar otomatik kilitlendi" ifadesini ise otomobil servisi yetkilileri değerlendirdi. Son yıllarda üretilen akıllı araçlarda kontak anahtarı üzerindeyse aracın kapılarının otomatik olarak kapandığını belirten servis yetkilileri, kilitlenme süresinin araca göre değiştiğini vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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