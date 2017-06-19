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taurasi wnba tarihine geçti

TAURASİ WNBA TARİHİNE GEÇTİ

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen ABD'li Taurasi, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi tarihinin en skorer oyuncusu oldu.

Tarih : 19 Haziran 2017, 12:26
Puan Ver : Taurasi Wnba Tarihine Geçti(7/10)8


Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Los Angeles Sparks forması giyen Diana Taurasi, Phoenix Mercury ile yaptıkları maçta 7 bin 494 sayıya ulaşarak lig tarihinin en skorer oyuncusu unvanını aldı.



2010 ile 2012 yılları arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan Taurasi, takımı Los Angeles Sparks'ın Phoenix Mercury'yi 90-59 yendiği karşılaşmada WNBA tarihine geçti.



35 yaşındaki basketbolcu, 2. çeyreğin bitimine 45 saniye kala attığı turnikeyle 7 bin 488 sayıyla Tina Thompson'a ait "WNBA tarihinin en skorer oyuncusu" unvanını ele geçirdi.



 



kaynak:sabah








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