Sabiha Gökçen Havalimanı'nın azınlık hisse satışının olacağını ve kendilerinin de ihaleye katılacağını söyleyen TAV Havalimanları Holding Üst Yöneticisi (CEO) Sani Şener, "Sabiha Gökçen'de ihale eylülde olabilir. Atatürk Havalimanı'nı kompanse etmek için 2-3 büyük alım planlıyoruz" diye konuştu.

AFRİKA'DA ARAYIŞLAR SÜRÜYOR

Yurtdışı yatırımları hakkında da konuşan TAV CEO'su, Pakistan'da iki havalimanına teklif verdiklerini ve Afrika'da fırsat aramaya devam ettiklerini söyledi.

Küba için imtiyaz sözleşmesinin bu sene imzalanacağını belirten Şener, Suudi Arabistan'da dört havalimanının birleştirileceğini ve yeni şirket kurabileceklerini açıkladı.

TAV CEO'su, birinci çeyrekte yolcu artışının negatif olsa ikinci çeyrekte toparlandığını da sözlerine ekledi. (BloombergHT)

Kaynak: haberinburada