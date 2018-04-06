TAVAN ARASINA GİZLEMİŞLER! METRUK BİNADA PATLAMAMIŞ EL BOMBALARI BULUNDU
Tekirdağ'da bulunan metruk bir binanın yıkımında çalışan işçiler, tavan arasına gizlenmiş 8 el bombası ve çok sayıda mermi buldu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Peştemali Caddesi'nde bulunan metruk bir binanın yıkımında çalışan işçiler, tavan arasına gizlenmiş 8 el bombası ve çok sayıda mermi buldu.
TAHTALARI KOPARINCA BOMBALAR YERE DÖKÜLDÜ
Metruk evdeki bombayı ilk olarak yıkım ekibindeki görevli marangoz Mustafa Güneş buldu. Güneş: "Bina içerisinde yıkım yapıyorduk. Tavan arasından çıktı. Tahtaları koparınca bombalar yere döküldü. Ondan sonra biz de emniyete haber verdik, geldiler bakıyorlar. Tavan arasına saklanmış çok eski mühimmatlar. 8 tane bomba var ve çok sayıda mermi var. Merminin sayısını bilmiyorum, saymadık" dedi.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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