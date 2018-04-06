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Tavan Arasına Gizlemişler! Metruk Binada Patlamamış El Bombaları Bulundu
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Tavan Arasına Gizlemişler! Metruk Binada Patlamamış El Bombaları Bulundu

TAVAN ARASINA GİZLEMİŞLER! METRUK BİNADA PATLAMAMIŞ EL BOMBALARI BULUNDU

Tekirdağ'da bulunan metruk bir binanın yıkımında çalışan işçiler, tavan arasına gizlenmiş 8 el bombası ve çok sayıda mermi buldu.

Tarih : 06 Nisan 2018, 13:00
Puan Ver : Tavan Arasına Gizlemişler! Metruk Binada Patlamamış El Bombaları Bulundu(9/10)5

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Peştemali Caddesi'nde bulunan metruk bir binanın yıkımında çalışan işçiler, tavan arasına gizlenmiş 8 el bombası ve çok sayıda mermi buldu.

TAHTALARI KOPARINCA BOMBALAR YERE DÖKÜLDÜ

Metruk evdeki bombayı ilk olarak yıkım ekibindeki görevli marangoz Mustafa Güneş buldu. Güneş: "Bina içerisinde yıkım yapıyorduk. Tavan arasından çıktı. Tahtaları koparınca bombalar yere döküldü. Ondan sonra biz de emniyete haber verdik, geldiler bakıyorlar. Tavan arasına saklanmış çok eski mühimmatlar. 8 tane bomba var ve çok sayıda mermi var. Merminin sayısını bilmiyorum, saymadık" dedi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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