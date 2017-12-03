Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Tavsiyeyle Başladığı İstiridye Mantarı Üretiminde Talebe Yetişemiyor

TAVSİYEYLE BAŞLADIĞI İSTİRİDYE MANTARI ÜRETİMİNDE TALEBE YETİŞEMİYOR

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Nilüfer Özbaş, arkadaş önerisi ile başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinde, 20 metrekare alanda başladığı üretimi 100 metrekareye çıkardı.

Tarih : 03 Aralık 2017, 14:10
Puan Ver : Tavsiyeyle Başladığı İstiridye Mantarı Üretiminde Talebe Yetişemiyor(6/10)2

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Nilüfer Özbaş (41), arkadaş önerisi ile başlayıp çok sevdiği istiridye mantarının üreticisi oldu. 6 yıl önce 20 metrekarede üretime başlayan, talep fazla olunca 100 metrekareye çıkaran Özbaş, farklı çeşitleri de üretmeyi hedeflediğini söyledi.

TALEP FAZLA OLUNCA FARKLI ÇEŞİTLERE YÖNELDİ

Elektrik dağım şirketinde çalışan eşinin görevi nedeniyle yıllarca Denizli'de kalan, daha sonra memleketi Muğla'nın Dalama ilçesine dönen evli ve 2 çocuk annesi Nilüfer Özbaş, arkadaş tavsiyesiyle tattığı ve çok sevdiği istiridye mantarını üretmeye başladı. 6 yılda her yıl büyümeye devem eden üretiminde talep fazla olunca, farklı çeşitlere de yöneldi.

KİLOSU 17 LİRA

Bir arkadaşının önerisi ile yediği istiridye mantarını beğendiğini söyleyen Nilüfer Özbaş, şöyle dedi:

"Sürekli o arkadaştan mantar almaya başladık. Daha sonra eşimin görevi Aydın'a çıkınca ben de kendi arazimizde çiftçiliğe başlamaya karar verdim. 'Ne yapabilirim, değişik bir şey yapmalıyım' diye düşünürken, mantarcılığa başladım. 6 yıl önce 20 metrekareyle başladım. İşler iyi gidince 50 metrekareye çıkardık. Şu anda da 100 metrekarede mantar üretimine devam ediyorum. İstiridye mantarına gerçekten son yıllarda çok fazla talep oluyor. Girişimcilerin bu işle uğraşması da çok güzel. Ama çok sayıda kişi bu işi yapmaya başlayınca, ben de değişik çeşitlere yöneliyorum. Çok eziyetli bir iş. Ürettiğim mantarı pazarda müşterilerine ve lokantalara satıyorum. Kilosu toptan 8 TL civarında ama perakendede bu fiyatlar 17 TL'ye kadar çıkıyor. Zaten tadı çok nefis, bir tadan müşteri ikinci bir kez mutlaka istiyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tavsiyeyle  Başladığı  İstiridye  Mantarı  Üretiminde  Talebe  Yetişemiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER