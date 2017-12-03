Aydın'ın Efeler ilçesinde, Nilüfer Özbaş (41), arkadaş önerisi ile başlayıp çok sevdiği istiridye mantarının üreticisi oldu. 6 yıl önce 20 metrekarede üretime başlayan, talep fazla olunca 100 metrekareye çıkaran Özbaş, farklı çeşitleri de üretmeyi hedeflediğini söyledi.

TALEP FAZLA OLUNCA FARKLI ÇEŞİTLERE YÖNELDİ

Elektrik dağım şirketinde çalışan eşinin görevi nedeniyle yıllarca Denizli'de kalan, daha sonra memleketi Muğla'nın Dalama ilçesine dönen evli ve 2 çocuk annesi Nilüfer Özbaş, arkadaş tavsiyesiyle tattığı ve çok sevdiği istiridye mantarını üretmeye başladı. 6 yılda her yıl büyümeye devem eden üretiminde talep fazla olunca, farklı çeşitlere de yöneldi.

KİLOSU 17 LİRA

Bir arkadaşının önerisi ile yediği istiridye mantarını beğendiğini söyleyen Nilüfer Özbaş, şöyle dedi:

"Sürekli o arkadaştan mantar almaya başladık. Daha sonra eşimin görevi Aydın'a çıkınca ben de kendi arazimizde çiftçiliğe başlamaya karar verdim. 'Ne yapabilirim, değişik bir şey yapmalıyım' diye düşünürken, mantarcılığa başladım. 6 yıl önce 20 metrekareyle başladım. İşler iyi gidince 50 metrekareye çıkardık. Şu anda da 100 metrekarede mantar üretimine devam ediyorum. İstiridye mantarına gerçekten son yıllarda çok fazla talep oluyor. Girişimcilerin bu işle uğraşması da çok güzel. Ama çok sayıda kişi bu işi yapmaya başlayınca, ben de değişik çeşitlere yöneliyorum. Çok eziyetli bir iş. Ürettiğim mantarı pazarda müşterilerine ve lokantalara satıyorum. Kilosu toptan 8 TL civarında ama perakendede bu fiyatlar 17 TL'ye kadar çıkıyor. Zaten tadı çok nefis, bir tadan müşteri ikinci bir kez mutlaka istiyor."

Kaynak: haberinburada