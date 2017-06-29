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TAVUKLARI TELEF EDEN 2 METRELİK YILANI ÖLDÜRDÜLER


TAVUKLARI TELEF EDEN 2 METRELİK YILANI ÖLDÜRDÜLER
Tarih : 29 Haziran 2017, 11:44
Puan Ver : Tavukları Telef Eden 2 Metrelik Yılanı Öldürdüler(9/10)11


Yılanın midesinden telef ettiği tavuğun çıktüığını belirten kümesin sahibi Mehmet Şah Doğan, "İlk kez köyümüzde böyle büyük bir yılanı görüyoruz. Uzunluğu 2 metreyi bulan, kalınlığı ise 10 santim olan yılan bizi dehşete düşürdü" dedi. Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar il Müdürü Ercan Turan, köylülerin öldürdüğü yılanın Doğu ve Güneydoğu'da yaygın olan Engerek yılanı olduğunu ve çok tehlıkeli olduğunu söyledi.



Merkeze bağlı Demirlipınar Köyü'nde kümes hayvanlarını telef eden 2 metre uzunluğundaki yılanı köylüler, kürekle öldürdü. Kümes hayvanınların telef eden yılanı güçlükle öldürdüklerini belirten kümes sahibi Mehmet Şah Doğan, ilk kez böyle bir yılanla karşılaştıklarını, kümes hayvanlarına zarar verince onu öldürmek zorunda kaldıklarını söyledi.



 



kaynak:milliyet








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