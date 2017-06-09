Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?

tayfun korkut'un yerine herrlich geldi

TAYFUN KORKUT'UN YERİNE HERRLİCH GELDİ

Bayer Leverkusen'de, Tayfun Korkut'tan boşalan teknik direktörlük görevine Heiko Herrlich getirildi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:50
Puan Ver : Tayfun Korkut'un Yerine Herrlich Geldi(7/10)4


Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, teknik direktör Heiko Herrlich ile 2 yıllık anlaşma sağladı.



Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Türk çalıştırıcı Tayfun Korkut'tan boşalan teknik direktörlük görevine 45 yaşındaki Herrlich'in getirildiği ve Alman teknik adam ile 2019 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tayfun  Korkut  Un  Yerine  Herrlich  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER