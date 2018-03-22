Tayland'da turistleri taşıyan bir tur otobüsünün kontrolden çıkması sonucunda meydana gelen kazada en az 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Tayland'ın Nakhon Ratchasima bölgesinde virajı alamayınca kontrolden çıkan bir tur otobüsü, yoldan çıkarak sürüklendi. Dün gece meydana gelen kazada otobüsün ezildiği ve yolcuların içeride sıkıştığı belirtildi. Kazada en az 18 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

EN YÜKSEK İKİNCİ ÖLÜM ORANINA SAHİP

Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre Tayland, trafik kazalarında Libya'dan sonra dünyadaki en yüksek ikinci ölüm oranına sahip.

Kaynak: haberinburada