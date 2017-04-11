ERZURUM'da, eşi D.K.'yı başka bir erkekle aynı otomobilde gördüğü için bıçakla ağır yaralayan T.K.'ya, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davayı temyiz etmesi üzerine Yargıtay tarafından bozuldu.