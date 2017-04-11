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tayt yine 'tahrik' sayıldı!

TAYT YİNE 'TAHRİK' SAYILDI!

ERZURUM'da, eşi D.K.'yı başka bir erkekle aynı otomobilde gördüğü için bıçakla ağır yaralayan T.K.'ya, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davayı temyiz etmesi üzerine Yargıtay tarafından bozuldu.

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:59
Puan Ver : Tayt Yine 'tahrik' Sayıldı!(9/10)6


Merkez Yakutiye İlçesi'ne bağlı Terminal Mahallesi Kombine Caddesi'nde 23 Ocak 2014 günü meydana gelen olayda, 35 yaşındaki T.K., boşanma davası süren 3 yıllık eşi 34 yaşındaki D.K.'yı bir akaryakıt istasyonunda A.P.'ye ait otomobilin içinde gördü.



Boşanma davası nedeniyle aralarında sorun bulunan T.K., eşinin olduğu otomobile bindi ve hareket ettikten sonra sürücü A.P.'den araçtan inmesini istedi. Ön koltukta oturan T.K. arka koltukta oturan D.K.'nın yanına geçti ve konuşma sırasında tartışma çıktı.



Tartışma sonrası otomobilden çıkmak isteyen D.K.'yı eşi saçından tutarak içeriye çekti ve sırtından bıçakla yaraladı. Bunun üzerine dışarıda bekleyen A.P. polis ile D.K.'nın kardeşlerini arayarak yardım istedi. D.K. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan T.K., 24 Ocak 2014 günü tutuklanarak Erzurum E Tipi cezaevi'ne konuldu.



 



kaynak:milliyet








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