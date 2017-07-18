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Tayvan Parlamentosu Yine Karıştı! Milletvekilleri Birbirine Girdi
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Tayvan parlamentosu yine karıştı! Milletvekilleri birbirine girdi

TAYVAN PARLAMENTOSU YİNE KARIŞTI! MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Tayvan Parlamentosu'nda bir alt yapı geliştirme programı için milyarlarca doların nasıl tahsis edileceği konusundaki ateşli tartışma meclisi karıştırdı. Milletvekilleri birbirine girdi.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 21:20
Puan Ver : Tayvan Parlamentosu Yine Karıştı! Milletvekilleri Birbirine Girdi(7/10)3

Tayvan Parlamentosu'nda bir alt yapı geliştirme programı için milyarlarca doların nasıl tahsis edileceği konusundaki ateşli tartışma meclisi karıştırdı. Kısa sürede şiddetlenen tartışmada iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'nin milletvekilleri, Muhalefetteki Nasyonalist Partisi milletvekillerine su attı, milletvekilleri yerlerde kavga etti.

TAYVAN PARLAMENTOSU KARIŞTI, MİLLETVEKİLLERİ YERLERDE KAVGA ETTİ

Tayvan Parlamentosu'nda alt yapı geliştirme programı için milyarlarca doların nasıl tahsis edileceği görüşülürken milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede şiddetlenen tartışmada iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'nin milletvekilleri, Muhalefetteki Nasyonalist Partisi milletvekillerine su attı, milletvekilleri yerlerde kavga etti. Muhalefet milletvekilleri, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve partisinin 4 yıllık dönem sınırını aşacağı gerekçesiyle planın orijinal halini eleştirdi.

ALTYAPI GELİŞTİRME PROGRAMI EKONOMİYİ İHRACATA BAĞIMLI OLMAKTAN KURTARMAYI HEDEFLİYOR

Bu ay onaylanan DPP destekli Altyapı Geliştirme Programı iç talebi güçlendirerek, adanın ekonomisini ihracata bağımlı olmaktan kurtarmayı hedefliyor. 12.6 milyar dolarlık plan, DPP'nin planın meclisten geçmesi için politik uzlaşmanın bir parçası kabinenin Mart ayında ilan ettiği orijinal teşvik planının sadece yarısı kadardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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