TAYVAN'I NESAT VE HAYTANG TAYFUNLARI VURDU: 131 YARALI
Tayvan adasının güneyini vuran "Nesat ve "Haytang" tayfunlarında 131 kişinin yaralandı, bir kişi kayboldu. Tayfununun, Çin'in güney eyaleti Fucien'i vurması bekleniyor.
Tayvan adasının güneyini vuran "Nesat ve "Haytang" tayfunlarında 131 kişinin yaralandığı, bir kişinin kaybolduğu bildirildi. Bölgeden gelen fotoğraflar tayfunun şiddetini gözler önüne serdi. İnsanları bile uçuran tayfunun Tayvan'dan sonra Çin'in güney eyaleti Fucien'i vurması bekleniyor.
20 BİN HANEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR
Tayvan'ın resmi haber ajansı CNA'nın haberinde, aşırı yağışlar sonucu adada 279 noktada sel meydana geldiği, 20 bin 587 haneye elektrik verilemediği belirtildi.
131 KİŞİ YARALANDI
Adayı cumartesi vuran "Nesat" ile ardından dün etkili olmaya başlayan "Haytang" tayfunlarında toplamda 131 kişinin yaralandığı ifade edilen haberde, kayıp bir kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
5 BİN KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE SEVK EDİLDİ
Haberde, şiddetli yağış ve tropikal fırtınadan etkilenen 5 bin 137 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği aktarıldı.
ÇİN'İ VURMASI BEKLENİYOR
"Haytang" tayfununun, Tayvan'dan sonra Çin'in güney eyaleti Fucien'i vurması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Amacı Havalı Bir Youtuber Olmaktı, Sevimliliğiyle Fenomen Oldu
- Büyükerşen'e Yumtuk Atıp Silah Çeken Saldırgan, Banlı'nın Yeğeni Çıktı!
- Pkk'lı Hainler Kaçırdı, Kamptan Kaçmak İsteyince Taradı
- Güney Kore Heyeti, Ziyaret Ettikleri Kore Gazilerinin Önünde Eğildi
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Hakan Çalışkan, Beylik Silahıyla İntihar Etti
EKONOMİ HABERLERİ
- Discovery Communications, Scripps Networks Medya Grubunu Satın Aldı
- Vekaletle Kurban Bedeli, Yurt İçi 850 Tl, Yurt Dışı 600 Tl
- Çöpçülükten Antika Krallığına! Elinde Milyon Dolarlık Ürünler Var
- Dolu Felaketinden Zarar Gören Araçlar İçin Yüksek Fiyat Veriliyor
- Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Belli Oldu! İlk 3 Değişmedi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Otobüste Bir Kadını Taciz Eden Şahsı, Yolculardan Biri Böyle Yumrukladı
- Gezegenimizi Teğet Geçen Asteroidi, Bilim Dünyası 3 Gün Sonra Fark Etti
- Ivanka Trump, Bm Toplantısı Öncesi Arabasında Makyaj Yaptı
- Canlı Yayında Oynadığı Oyuna Daldı, Farkında Olmadan Saçlarını Ateşe Verdi
- Omuzundaki Örümceğe Aldırış Etmeden Haber Sunmaya Devam Eden Spiker Fenomen Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar