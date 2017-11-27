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Taze başkan pet shoplara savaş açtı: Köpek satışı yasaklansın!

TAZE BAŞKAN PET SHOPLARA SAVAŞ AÇTI: KÖPEK SATIŞI YASAKLANSIN!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Bakanlıklarla da görüşeceğim. Pet shoplarda köpek satışının yasaklanması lazım." dedi.

Tarih : 27 Kasım 2017, 00:00
Puan Ver : Taze Başkan Pet Shoplara Savaş Açtı: Köpek Satışı Yasaklansın!(8/10)4

Gökçek'in istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Tuna, "pet shop"larda hayvan satışının yasaklanması gerektiğini, konuyla ilgili bakanlıklarla görüşeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi'nin görüşüldüğü toplantıda, bütçe görüşmesi öncesi belediye meclis üyelerinin önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HAYVANLARIN EZİYET GÖRMEMESİ GEREKİYOR"

Tuna, sokak hayvanlarıyla ilgili kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hayvanları tek bir yerde toplamanın mahzurlu olduğunu söylüyorlar. Hayvanların hapsedilmesinin uygun olmadığını, onların özgür olması gerektiğini söylüyorlar. Sonra sokaktaki hayvanlardan vatandaşlarımız tedirgin, rahatsız oluyor. Yani hepsi doğru. Hayvan haklarının ne kadar önemli olduğunun idrakindeyiz. Bir candır, onun da eziyet görmemesi, sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmesi gerekiyor."

"PET SHOPTA KÖPEK SATIŞININ YASAKLANMASI LAZIM"

Pet shoplardaki hayvan satışının bir kanunla düzenlenmesi gerektiğini değerlendiren Tuna, "Bununla ilgili bakanlıklarla da görüşeceğim. Pet shoplarda köpek satışının yasaklanması lazım. Ayrıca bir hayvanın satışının, bir emtia gibi satışının çok doğru olmadığını düşünüyorum. İnsani değil. Hayvan bir meta değil ki, kalem, kitap, ayakkabı değil ki. Hayvan, o da bir canlı. Onu köleleştiriyorsun. Onun öyle satılmaması lazım." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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