Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!
Lg 5 Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu
Playstation Now 2017'ye 26 Yeni Oyunla Giriyor
Lg K10 2017 Teknik Özellikleri Ve Diğer Detayları
Cuntacı Akyüz'ün Aracından Ölüm Planı Çıktı!
Call Of Duty: Infinite Warfare İçin İlk Harita Dlc'si Duyuruldu
Star Wars Temalı İlginç Ürünler
Tutuklu Lüks Araçlara Yüzde 25 Ötv Affı Geliyor

tbmm başkan vekili hdp'li pervin buldan gözaltına alındı

TBMM BAŞKAN VEKİLİ HDP'Lİ PERVİN BULDAN GÖZALTINA ALINDI

TBMM Başkan Vekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Tarih : 23 Aralık 2016, 09:23
Puan Ver : Tbmm Başkan Vekili Hdp'li Pervin Buldan Gözaltına Alındı(8/10)7


 TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, gözaltına alındı. Buldan, sosyal medya hesabından "Gözaltına alındık" yazarak durumu doğruladı. Buldan'ın İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.



 



 



kaynak:haberler








Etiketler: Tbmm  Başkan  Vekili  Hdp  Li  Pervin  Buldan  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER