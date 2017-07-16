Şehit Ömer Halisdemir'in Babası: Tüm Türkiye'ye Teşekkür Ediyorum
Salalar Yükselirken, 51 Şehit Verdiğimiz Yerde Gökyüzü Ağladı
15 Temmuz Destanı Meclis Duvarlarında Yeniden Canlandı
Kelkit'te Kömür Madeninde Yaşanan Karbonmonoksit Zehirlenmesinde 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Tbmm Önündeki Tören Sırasında Vatandaşların Üzerine Drone Düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tbmm Önündeki Törende Konuştu:
Whatsapp'a Yeni Özellikler Eklendi, Dosya Paylaşım Özelliklerini Geliştirildi
Düğünden Çıkıp Gelinlikle 15 Temmuz Anmasına Geldi
Tbmm'de 15 Temmuz Anma Törenleri Kur'an Tilavetiyle Başladı
Fetö'nün Pensilvanya'daki Merkezi'ne 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde Özel "Ziyaret"
İzmirli Sadiye Teyze, Fetö Elebaşının Kuklasını Yapıp Darağacında Astı
Darbenin Seyrini Değiştiren Şehit Ömer Halisdemir İçin Özel Kuvvetler'de Tören
Şehitler Köprüsü Boşaldı, Meydanlar Doldu Taştı
Batmanlılar 15 Temmuz'da Kürtçe Dombıra'yla Coştu
Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda Mahşeri Kalabalık
Saatler 00:13'ü Gösterdi, 90 Bin Camide Aynı Ses Yükseldi
Pensilvanya'da Fetö Elebaşına İhanetini Haykırdılar
Gsm Operatörlerinden Abonelerine Erdoğan Sürprizi
15 Temmuz Unutmayacağız Hashtag'iyle Dünya Gündemine Girdi
15 Temmuz Afişlerini Yasaklayan Abd'de Türkler Şehitler İçin Sokağa Döküldü

TBMM Önündeki Tören Sırasında Vatandaşların Üzerine Drone Düştü

TBMM ÖNÜNDEKİ TÖREN SIRASINDA VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DRONE DÜŞTÜ

TBMM önünde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada vatandaşların üzerine drone düştü.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 04:20
Puan Ver : Tbmm Önündeki Tören Sırasında Vatandaşların Üzerine Drone Düştü(8/10)4

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada vatandaşların üzerine drone düştü. Drone'un kalabalığın üzerine düşmesi sonucu yaralananların olduğu öğrenildi.

HAFİF YARALILAR VAR

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında TBMM'de gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada kalabalığın üzerine drone düştü. Erdoğan'ın konuşmasını takip eden birkaç vatandaş, hafif şekilde yaralandı. TBMM önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tbmm  Önündeki  Tören  Sırasında  Vatandaşların  Üzerine  Drone  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER