

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, yaptığı açıklamada, tütünle mücadelenin, herkesin kabul ettiği Türkiye'nin başarı öyküsü olduğunu, bu öykünün Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tescillendiğini ve takdir gördüğünü belirtti.







Tütün alışkanlıklarında yeniden bir artışın ortaya çıktığını anlatan Kavuncu, bunun çok önemli koruyucu sağlık sorunu olduğunu, tütünle mücadelede gereken adımları atmak için tekrar harekete geçildiğini vurguladı.







Denetimler konusunda sahada bazı gevşekliklerin bulunduğunu, sigara kokusu aldığı odaların olduğunu aktaran Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Meclis, bazı hastaneler dahil, özel yerler dahil... Bunu yeniden güncellemek lazım. Sayın Bakanımızın önerisi var: Etiketsiz sigara paketleri. Sigara paketlerinin üzerinde marka olmayacak. Yasal düzenleme gerektiren konular mutlaka olacak, yönetmelikler de olacak. En önemli denetim halkın denetimi, halkta bu kültürün yerleşmesi. Dumansız hava sahası projesinin başarıya ulaşmasının nedeni halktır. Sigara içen biri, toplu taşım aracına bindiğinde içmemesi gerektiğini öğrendi. Sigara içme alanlarının da özendirici rolü var. Sigara içme alanları biraz daha güçleştirilmeli ve zahmetli bir şekle sokulmalı. Sigara içmek isteyen biri, kapının önüne soğukta çıkacak ve o zahmeti çekecek. Kanada'da bir alışveriş merkezinin önünde, 'Bu alışveriş merkezinde sigara içmek yasak. Kapısından 3 metre uzakta da içmekte yasak' yazıldığını gördüm. Sigara içen kendisini kötü hissetmeli. Bu konuyu eziyetli görmeli."







kaynak:trthaber