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TBMM'DE 15 TEMMUZ ANMA TÖRENLERİ KUR'AN TİLAVETİYLE BAŞLADI


TBMM'de 15 Temmuz Anma Törenleri Kur'an Tilavetiyle Başladı
Tarih : 16 Temmuz 2017, 03:10
Puan Ver : Tbmm'de 15 Temmuz Anma Törenleri Kur'an Tilavetiyle Başladı(7/10)3

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 1'inci yılı nedeniyle Ulus'taki Birinci Meclis binası önünden TBMM'ye kadar süren "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e gelerek protokoldeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından anma töreni başladı. 15 Temmuz şehitleri adına Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

MEHMET GÖRMEZ DUA OKUDU

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua okudu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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