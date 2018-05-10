TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle, yurt dışından 11. ayın sonuna kadar getirilen varlığın sadece yüzde 2'si oranında vergi tahsil edilecek. Ayrıca yurt dışındaki varlıklarını 31 Temmuz'a kadar getirene vergi ödemeyecek.

MALİYE BAKANI VARLIK BARIŞINI ANLATTI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün Meclis Genel Kurulu'nda iştişareler yaparak Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getireceklerini açıklamıştı.

Türk vatandaşlarının yurt dışındaki para, döviz, altın ve menkul kıymetlerinin Türkiye'ye getirilmesini amaçlayan "Varlık Barışı" düzenlemesinin ayrıntıları şu şekilde:

YÜZDE 2 ORANINDA VERGİ TAHSİL EDİLECEK

Getirilen varlığın yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edilmesi planlanıyordu ancak TBMM Genel Kurulu'nda vergi oranında değişiklik yapılacak. Yurt dışındaki varlıklarını Temmuz 2018'e kadar Türkiye'ye getirecek vatandaşlara hiçbir vergi uygulanmayacak. Temmuz 2018'den sonra ise yüzde 2 oranında vergi tahsil edilecek.

"TÜRKİYE'DE DİLEDİKLERİ GİBİ TASARRUF EDECEKLER"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Ağbal, Varlık Barışı ile ilgili detayları paylaştı. Ağbal'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Yurtdışında para, altın ve döviz gibi yatırımları olan vatandaşlarımız 11. ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirirlerse, bankalara ve aracı kurumlara bu varlıkları bildirirlerse Türkiye içerisinde diledikleri gibi tasarruf edecekler.

VARLIKLARINI İŞLETMESİNE KOYANA YÜZDE 3 VERGİ

Yurtdışında olan dövizini işletmesine koymak isteyen vatandaşlarımız da bunu yapabilecek. Yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edeceğiz. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurtdışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek. İşletmenin yurtdışından kullandığı kredi var ve aynı zamanda yurtdışında da varlığı var, "Yurtdışındaki bu varlıklarımı işletmemin yurtdışında olan borçlarının ödemesinde kullanayım" derse buna da imkan sağlıyoruz.

Kaynak: haberinburada