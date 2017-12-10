TBMM Genel Kurulu, 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil aralıksız 12 gün sürecek 2018 yılı bütçe mesaisine başlayacak.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmeler 11 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar da çalışacak. Görüşmeler 22 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

2018 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşme takvimi şöyle:

12 ARALIK SALI BİRİNCİ TUR: Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT Müsteşarlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu.

13 ARALIK İKİNCİ TUR: Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdış̧ı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

14 ARALIK ÜÇÜNCÜ TUR: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı.

15 ARALIK DÖRDÜNCÜ GÜN: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu.

16 ARALIK BEŞİNCİ TUR: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Personel Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

17 ARALIK ALTINCI TUR: Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

18 ARALIK YEDİNCİ TUR: Avrupa Birliği Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler (110 bütçe+108 kesin hesap).

19 ARALIK SEKİZİNCİ TUR: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Patent ve Marka Kurumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye Su Enstitüsü.

20 ARALIK DOKUZUNCU TUR: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme idaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 1-2-3-4-5-6-7-8'inci maddelerinin oylanması.

21 ARALIK: 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 15'inci maddesine kadar (15'inci madde dahil) oylanması. 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın oylanmamış 1-2-3-4-5-6-7'nci maddelerinin oylanması.

Meclisin bütçe maratonu, 22 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak.

Kaynak: haberinburada