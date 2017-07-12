15 Temmuz anmaları, darbe girişiminin birinci yılı olan 15 Temmuz gecesi yapılacak demokrasi nöbetiyle taçlandırılacak. Ancak o gece ne Marmaray ne metrobüs ne de diğer toplu taşıma araçları sabaha dek çalışmayacak.

Haberler.com / ÖZEL - 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde milyonlar "Demokrasi Nöbeti" için simge mekanlarda toplanmaya hazırlanıyor. Özellikle İstanbul'da 15 Temmuz akşamından 16 Temmuz sabah saatlerine kadar devam eden etkinliklere katılacak vatandaşlar şimdiden ulaşım telaşına düşmeye başladı.

METROBÜSÜN KÖPRÜDEN GEÇİP GEÇMEYECEĞİ BİLİNMİYOR

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nde devam edecek etkinlikler nedeniyle köprünün trafiğe tamamen kapatılacağı tahmin ediliyor.

Ancak bu konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada, şu anda netleşmiş herhangi bir durum olmadığı, 15 Temmuz'dan önce bazı şeylerin netleştirileceği belirtildi.

Köprünün hangi saatler arasında kapalı kalacağı, hatta kapatılıp kapatılmayacağı da bilinmiyor. Köprüyle bağlantılı olarak Avrupa ve Anadolu yakaları arasında ulaşımın hangi alternatif yollarla sağlanacağına dair herhangi bir bilgi de İBB tarafından verilmedi.

Bu nedenle 24 saat çalışan metrobüsün köprüden geçip geçmeyeceği de bilinmiyor. Konuyla ilgili İBB Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada ise metrobüsle ilgili bir henüz bir değişiklik kararı alınmadığı söylendi.

VAPUR VE MARMARAY ÇALIŞMAYACAK

Köprü dışında vapur veya Marmaray yoluyla Anadolu ve Avrupa yakaları arasında geçiş sağlamak isteyenlere de kötü haber geldi. Marmaray 15 Temmuz gece saat 24.00'te kapanacak. Vapur saatlerinde de İBB Beyaz Masa'nın verdiği bilgiye göre herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İETT OTOBÜS SEFERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

İETT otobüsleri 15 ve 16 Temmuz günlerinde ücretsiz olacak. Ancak yine Beyaz Masa'nın verdiği bilgiye göre ek sefer konmayacak. Ayrıca Anadolu ve Avrupa yakaları arasında çalışan otobüslere alternatif güzergahlar verilip verilmeyeceği de henüz belli değil.

METROBÜS DAHİL HER ŞEY MUALLAKTA

Yani durum böyle devam ederse 15 Temmuz'da Anadolu ve Avrupa Yakası arasında gece saat 24.00'ten sonra toplu taşımayla geçiş yapmak neredeyse imkansız hale geliyor. Tek muallakta kalan ulaşım aracı metrobüs, onun da köprüden geçip geçmeyeceği bilinmiyor.

Kaynak: haberinburada