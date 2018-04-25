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Tcdd'den İlaçlama Uyarısı: 10 Gün Boyunca Raylara Yaklaşmayın
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TCDD'den İlaçlama Uyarısı: 10 Gün Boyunca Raylara Yaklaşmayın

TCDD'DEN İLAÇLAMA UYARISI: 10 GÜN BOYUNCA RAYLARA YAKLAŞMAYIN

Devlet Demiryolları, Halkalı-Çatalca istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılacağını açıkladı ve vatandaşları raylardan uzak durulması konusunda uyardı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Tcdd'den İlaçlama Uyarısı: 10 Gün Boyunca Raylara Yaklaşmayın(5/10)1

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Halkalı-Çatalca istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılacağını açıkladı. Açıklamada ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici olmasından dolayı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

TCDD şu açıklamayı yaptı:

İstanbul il sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 24 Nisan-04 Mayıs 2018 tarihleri arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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