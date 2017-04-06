TCMB'DEN DÖVİZ DEPO İHALESİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün açtığı 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde tutarı 250 milyon dolar artırarak, 1 milyar dolardan 1 milyar 250 milyon dolara yükseltti. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1 ve TL için yüzde 11,75 olarak belirlendi.
kaynak:hürriyet
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