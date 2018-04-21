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Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti

TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞAN ESKİ KOCASININ CİNSEL ORGANINI BIÇAKLA KESTİ

Rusya'nın Vasilyevo köyünde yaşayan 47 yaşındaki kadın, gece sarhoş şekilde eve gelip zorla ilişkiye girmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti.

Tarih : 21 Nisan 2018, 02:20
Puan Ver : Tecavüz Etmeye Çalışan Eski Kocasının Cinsel Organını Bıçakla Kesti(6/10)2

Rusya'nın Vasilyevo köyünde yaşayan 47 yaşındaki Lira Plaksina, gece sarhoş bir şekilde eve gelip kendisiyle zorla ilişkiye girmeye çalışan 44 yaşındaki eski kocasının cinsel organını mutfaktan aldığı bıçakla kesti.

ESKİ KOCASI ŞİDDET UYGULAYIP ZORLA İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİ

Mahkemeye çıkarılan kadın, eski kocasının geç saatlerde evine girip kendisine şiddet uygulayarak cinsel ilişkiye girmek için zorladığını kendisini savunmak için kocasının penisini kestiğini söyledi.

MAHKEME, UYUDUĞU SIRADA OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ BELİRTTİ

Mahkeme ise polisin yaptığı soruşturmada kadının eski kocasının cinsel organını kavga esnasında değil, adamın uyuduğu sırada cinsel organını kestiğini belirtti.

PİŞMAN DEĞİLİM DEDİ, 4 YIL CEZA ALDI

Dört yıl hapis cezası alan kadın, fotoğrafını çeken gazetecilere eli ile öpücük işareti yaparak yaptığından pişman olmadığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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