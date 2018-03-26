TECAVÜZCÜLER YOLDA TEŞHİR EDİLDİ, KADINLAR TOKATLAYARAK TEPKİ GÖSTERDİ
Hindistan Bhopal'de üniversite öğrencisi genç kızı kaçırıp tecavüz eden sapıkları polis ibret olsun diye birbirlerine kelepçeleyip sokakta yürüttü. Kadınlar tecavüzcüleri tokatlayarak tepki gösterdi.
Hindistan'ın Bhopal şehrinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızı kaçırıp tecavüz eden sapıkları, polis ibret olsun diye birbirine kelepçeleyip sokakta yürüttü. Kadınlar tecavüzcüleri tokatlayarak tepki gösterdi.
TECAVÜZCÜLERİ KELEPÇELEYEREK YOLDA YÜRÜTTÜLER
Hindistan'ın Bhopal şehrinde 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi kızı kaçırıp tecavüz edip kendisini ve ailesini öldürmek ile tehdit eden dört caniyi polis, ellerini birbirlerine kelepçeleyerek ifşa etmek için şehrin en kalabalık caddesinde yürüttü.
KADINLAR TECAVÜZCÜLERİ TOKATLADI
Bu sırada kadınlar erkekleri tokat ve ellerine geçirdiklerini nesnelerle vurmaya başladı. Bir kadın poliste kadınlara katılıp tecavüzcüleri dövdü.
GENÇ KIZIN TELEFONUNU GASP EDİP EVE GÖTÜRDÜLER
Polis, kızın aynı üniversitede okuyan 21 yaşındaki Sonu Dangi ile bir restorantta buluştuğunu. İkili arasında tartışma çıkınca kızın telefonunu zorla aldı ve kızı bir eve götürdü daha sonra arkadaşlarını çağırıp kıza tecavüz ettiler.
POLİS, İBRET OLSUN DİYE İFŞA ETTİ
Polis, son olarak tecavüzcüleri caddelerde gezdirip ifşa ederek başka tecavüz olaylarının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. Tecavüzcüler daha sonra cezaevine yollandı.
Kaynak: haberinburada
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