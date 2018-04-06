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Tecavüzcüleri Çırılçıplak Sokakta Gezdirip Dövdüler
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Tecavüzcüleri Çırılçıplak Sokakta Gezdirip Dövdüler

TECAVÜZCÜLERİ ÇIRILÇIPLAK SOKAKTA GEZDİRİP DÖVDÜLER

Hindistan'da 17 yaşındaki bir kıza tecavüz eden 2 kişi, kızın ailesi tarafından yakalandı. Aile, 2 tecavüzcüyü çırılçırlak soyarak sokaklarda gezdirerek teşhir etti.

Tarih : 06 Nisan 2018, 11:30
Puan Ver : Tecavüzcüleri Çırılçıplak Sokakta Gezdirip Dövdüler(5/10)1

Hindistan, yine bir tecavüz olayıyla çalkalandı.

TEŞHİR EDİLDİLER

Bu kez mağdur 17 yaşındaki genç bir kız oldu. Genç kıza tecavüz edenler, ailenin de yardımıyla yakalandı. Tecavüz sanığı 2 kişi kadınlar tarafından sokak ortasında çırılçıplak bir şekilde gezdirilerek, teşhir edildi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Olay, Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinde meydana geldi. Dailymail'in haberine göre 17 yaşındaki bir kız, sosyal medyada arkadaşlık kurduktan sonra erkeklerden biriyle çıkmaya karar verdiğini, ancak üç arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

ÖNCE SOYDULAR SONRA DÖVDÜLER

Tecavüzden sonra ertesi sabah polise giden genç kız, tecavüzcüleri hakkında bilgi vererek şikayetçi oldu. Polis hala 20 yaşlarında olduğuna inanılan diğer iki şüpheliyi arıyor.

Arunachal Pradesh eyaletindeki öfkeli köylüler ise yakaladıkları 2 kişiyi sokak ortasında cezalandırdı. Köylüler, önce onları çırılçıplak bir şekilde soydu, sonra ise darp etti. Hızlarını alamayan köylüler tecavüzcüleri sokakta gezdirerek cezalandırdılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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