

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, tecavüz etmek istediği 25 yaşındaki Ş.E.'nin karşı koyması nedeniyle 6 yerinden bıçaklayan Ahmet K., 30 yıl 8 ay 22 gün hapse mahkum edildi. Ahmet K'nın, "Köylü kadınla böyle bir şeyi yaşamam mümkün değil. Yaralama olayından dolayı da pişmanım. Amacım kesinlikle öldürmek değildi" sözleri tepki çekti.Bedirli Köyü'nde geçen yıl 9 Mayıs'ta, traktörle eşinin hayvanlarıyla kaldığı bölgeye giden Ş.E., Çıngılar mevkiine geldiğinde, Ahmet K. tarafından araçla önü kesildi. Ahmet K., Ş.E.'ye tecavüz etmek istedi. Kadının karşı koyması üzerine Ahmet K., Ş.E.'yi 6 yerinden bıçaklayarak aracıyla Antalya istikametine kaçtı.







Eşinin çığlıklarını duyan H.E., kaçan aracın arkasından av tüfeğiyle ateş etti. İsabet alan aracın arka camları kırıldı. Ş.E. hastanede tedaviye alınırken, Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan 3 özel ekip güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin aracını tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin, 'kasten yaralama' ve 'sahtecilik' suçlarında 4 suç kaydı bulunan Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde oturan Ahmet K. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri şüpheliyi Manavgat Sanayi Sitesi'nde aracının kırılan arka camını değiştirirken yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K., tutuklandı.







kaynak:hürriyet