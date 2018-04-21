TECAVÜZE YELTENEN ESKİ KOCASININ CİNSEL ORGANINI KESTİ
Rus kadın, gece yarısı eve gelip kendisi ile zorla cinsel ilişkiye girmek isteyen eski kocasının cinsel organını bıçakla keserek kopardı.
Rusya'nın Vasilyevo köyünde yaşayan 47 yaşındaki Lira Plaksina, gece sarhoş bir şekilde eve gelip kendisiyle zorla ilişkiye girmeye çalışan 44 yaşındaki eski kocasının cinsel organını mutfaktan aldığı bıçakla kesti.
CİNSEL İLİŞKİ İÇİN ZORLADI
Mahkemeye çıkarılan kadın, eski kocasının geç saatlerde evine girip kendisine şiddet uygulayarak cinsel ilişkiye girmek için zorladığını kendisini savunmak için kocasının penisini kestiğini söyledi.
UYURKEN KESMİŞ
Mahkeme ise polisin yaptığı soruşturmada kadının eski kocasının cinsel organını kavga esnasında değil, adamın uyuduğu sırada cinsel organını kestiğini belirtti.
"PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ
Dört yıl hapis cezası alan kadın, fotoğrafını çeken gazetecilere eli ile öpücük işareti yaparak yaptığından pişman olmadığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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