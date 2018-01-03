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Tecrübeli futbolcu ayrılığı resmen açıkladı

TECRÜBELİ FUTBOLCU AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI

Evkur Yeni Malatyaspor'da daha önce kadro dışı bırakılan deneyimli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan, sarı-siyahlı kulüple sözleşmesinin feshi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Tarih : 03 Ocak 2018, 06:20
Puan Ver : Tecrübeli Futbolcu Ayrılığı Resmen Açıkladı(10/10)6

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da daha önce kadro dışı bırakılan deneyimli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan, sarı-siyahlı kulüple sözleşmesinin feshi konusunda anlaştıklarını, bugün resmi işlemlerin yapılacağını söyledi.

"DAHA ÖNCE AYRILIK KARARI ALMIŞTIK"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yalçın Ayhan, Malatya temsilcisinden dostça ayrıldığını belirterek, "Daha önce ayrılık kararı almıştık. Bugün de başkanımızla oturup konuştuk. Dostça sözleşmemizi feshediyoruz. Buraya başı dik bir şekilde geldim. Aynı şekilde ayrılıyorum." diye konuştu.Malatya halkını ve Malatyasporluları çok sevdiğini anlatan 35 yaşındaki stoper, "Kendilerine bana verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Bazı ayrılıklar üzücüdür. Helalleşerek ayrıldım. Beni mutlu eden de bu." ifadelerini kullandı.

"GELECEK HER TÜRLÜ TEKLİFE AÇIĞIM"

Yeni Malatyaspor ile resmi olarak yollarını ayırdıktan sonra hedefleri doğrultusunda kulüplerle görüşeceğini kaydeden Yalçın Ayhan, "Ben profesyonel bir futbolcuyum. Evkur Yeni Malatyaspor'dan bugün resmi olarak ayrılacağım. Ondan sonra gelecek her türlü teklife açığım." şeklinde görüş belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tecrübeli  Futbolcu  Ayrılığı  Resmen  Açıkladı    haber

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