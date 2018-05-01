Ünlü Televizyoncu İrfan Değirmenci Chp'den Milletvekili Aday Adayı Oldu
Bahçeli'den Mhp Teşkilatlarına İttifak Uyarısı
Çin'deki Yaya Geçidi Kurallara Uymayan Yayalara Su Püskürtüyor
Ünlü Hamburger Zincirinde Geciken Sipariş Yüzünden Birbirlerine Girdiler
Trafikte Canlı Yayın Yaparken, Kendi Ölümünü Çekti!
Son Dakika! Kırmızı Bültenle Aranan Malik Kod Adlı Terörist Siirt'te Sağ Olarak Yakalandı
Kız Kardeşini Öldürmesiyle Gündeme Gelen Timuroğlu'nun Çetesi Çöktü!
Bu Otobüsü Gören Trafik Işığı Yeşile Dönüyor
Biyonik Penisi İle Gündem Olan Adam Konuştu: Kadınlar Denemek İstiyor Ama Vaktim Yok
Devlet Desteğiyle Arı Çiftliği Kurdular, Yılda 300 Bin Lira Kazanıyorlar
Cizre'deki Patlamanın Şiddeti Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
Güneşe Ateş Edenlerin Şehrinde Yine Aynı Sıkıntı
Tecrübeli Siyasetçi Cumhurbaşkanlığı İçin Adaylık Başvurusunu Yaptı
Başakşehirli Elia'ya İngiltere'den Sürpriz Talip
Şenol Güneş: Doktor Geldi, Açılma Var Hocam Dedi, Dikiş Atma Mı Diyecektim?
Cinayet Anı Düğün Kamerasında! Davetli, Damadı Kalbinden Vurdu
Ünlü Turizm Devi, İstanbul'da 5 Yıldızlı Otel Açtı
1 Mayıs'ı Fırsat Bilen İstanbullular, Oraya Akın Etti!
3 Ayrı Koldan Geldiler, Kalabalık Havadan Böyle Fotoğraflandı
Ünlü Ceo, Facebook'un Baskılarına Dayanamadı, İstifa Ediyor

Tecrübeli siyasetçi cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

TECRÜBELİ SİYASETÇİ CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaparak, "Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var. Şimdi o 90 bini ve çok daha fazlasını ilçe seçim kurullarına taşıyacağız" dedi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Tecrübeli Siyasetçi Cumhurbaşkanlığı İçin Adaylık Başvurusunu Yaptı(6/10)2

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaparak, "Daha zamanı gelmeden Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var. Şimdi o 90 bin vatandaşımızı ve çok daha fazlasını ilçe seçim kurullarına taşıyacağız. 100 bini aşkın imzayla Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ama biz Cumhurbaşkanı olacağız" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE HAZIRIZ"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaptı. Başvuru için evraklarını teslim etmesinin ardından YSK önünde basına açıklamalar yapan Perinçek, Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini, bu sürece çözümler üretmeye ve Türkiye'yi yönetmeye hazır olduklarını ifade etti.

"BU ZORLUKLARDAN KORKMUYORUZ, YILMIYORUZ"

Türkiye'de ilk kez 100 bin vatandaşın imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı belirlenebileceğini ve milletin adayı olarak seçime gireceklerini ifade eden Perinçek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı adaylığı için Vatan Partisi Genel Başkanı olarak başvuruyu yaptım. Bütün milletimizin, bütün emekçilerin 1 Mayıs mücadele gününü kutluyorum. Türkiye'nin önünde zorluklar var. Bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu zorlukları yeneceğiz, üstesinden geleceğiz. Ülkemizi üretim ekonomisine, vatan bütünlüğüne, barışa, huzura kavuşturacak birikimimiz var, gücümüz var, cesaretimiz var, tecrübelerimiz var" diye konuştu.

"ZAMANI GELMEDEN PARTİMİZE MÜRACAAT EDEN 90 BİN VATANDAŞIMIZ VAR"

Perinçek, "100 bin imzayı toplayabilecek misiniz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız, biber gazlarına karşı, mermilere karşı. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getirmeyeceğiz? 4-5-6-7-8-9 Mayıs günleri sabah 9'dan başlayarak akşam 20'ye kadar vatandaşlarımız ilçe seçim kurullarına imza atmak için gelecekler. Şu anda elimizde 90 bin dilekçe var. Daha zamanı gelmeden Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var. Şimdi o 90 bin vatandaşımızı ve çok daha fazlasını ilçe seçim kurullarına taşıyacağız. 100 bini aşkın imzayla Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ama biz Cumhurbaşkanı olacağız. "

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tecrübeli  Siyasetçi  Cumhurbaşkanlığı  İçin  Adaylık  Başvurusunu  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER