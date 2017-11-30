TECRÜBELİ TEKNİK DİREKTÖR GÜVENÇ KURTAR'IN EŞİ VEFAT ETTİ
Tecrübeli teknik direktör Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar hayatını kaybetti.
Teknik direktör Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar hayatını kaybetti.
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Gülay Kurtar'ın yaşamını yitirdiğini belirtti.
Gülay Kurtar'ın cenazesinin Kocaeli'nde toprağa verileceği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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