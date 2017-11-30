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Tecrübeli teknik direktör Güvenç Kurtar'ın eşi vefat etti

TECRÜBELİ TEKNİK DİREKTÖR GÜVENÇ KURTAR'IN EŞİ VEFAT ETTİ

Tecrübeli teknik direktör Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar hayatını kaybetti.

Tarih : 30 Kasım 2017, 22:20
Puan Ver : Tecrübeli Teknik Direktör Güvenç Kurtar'ın Eşi Vefat Etti(10/10)6

Teknik direktör Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar hayatını kaybetti.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Gülay Kurtar'ın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gülay Kurtar'ın cenazesinin Kocaeli'nde toprağa verileceği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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