Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi olmak için yatan 62 yaşındaki müteahhit Mustafa Memiş, tabancayla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Memiş, yoğun bakıma alındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Ortopedi servisine dün tedavi olmak için yatan 62 yaşındaki müteahhit Mustafa Memiş, tabancayla intihara kalkıştı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ODADA GÖĞSÜNE SIKTI

Olay, akşam saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 5'nci katında bulunan Ortopedi Servisi'nde meydana geldi. Dün acil servise gelen ve buradan Ortopedi Servisi'ne sevk edilen Mustafa Memiş, tedavi gördüğü 5'nci kat, 515 numaralı odada yanında bulundurduğu tabanca ile göğsüne ateş ederek intihara teşebbüs etti.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Servisteki odada ilk müdahalesi yapılan Memiş, yoğun bakıma kaldırıldı.

BACAĞINDAKİ AĞRILAR NEDENİYLE HASTANEYE GELMİŞTİ

3 ay önce silahlı saldırıya uğradığı öğrenilen Memiş'in, kurşunun isabet etmesi sonucu platin takılan bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye geldiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada