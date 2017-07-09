TEDAVİ OLMAK İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE CAYIR CAYIR YANARAK CAN VERDİ
Adana'da hastanede skandal yaşandı. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çıkan yangında 37 yaşındaki Kerim Kaya isimli hasta yanarak can verdi.
HASTA ODASINDA YANGIN ÇIKTI
Yangın, saat 18.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri mahalesindeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin tek kişilik hasta odasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.
HASTA YANARAK CAN VERDİ
Odadan dumanların yükseldiğini fark eden hastane görevlileri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye erlerinin söndürdüğü yangında odada kalan Kerim Kaya isimli hastanın yanarak öldüğü belirlendi. Kaya'nın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, olayla iligili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Rüyalar Şehri Dubai'nin Işıltılı Yüzünün Arkasında Kölelik Sistemi Yatıyor
- Albayrak: Fsru Ünitemizi Faaliyete Aldık Ve Yakın Zamanda İkincisi De Hayata Geçireceğiz
- Tsk, 24 Bin Sözleşmeli Erbaş Alacak
- Türk Parasının Kıymeti̇ni̇ Koruma Hakkında Kanun Değişiyor
- Markafoni'yi, Sivaslı İş Adamı Mahiroğlu Alıyor
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'ın Rakibi Ligde Son Dakikada Kurtuldu
- Sızan Formalardaki Detay, Beşiktaşlı Taraftarları Kızdırdı
- Beşiktaş Taraftarı, Diego Costa'dan Sonra Selena Gomez'i De Beşiktaş'a Çağırdı
- Beşiktaş Yönetimi, Geçtiğimiz Yıl 5 Milyon Tl Zarar Eden Bjk Tv'yi Kapatıyor
- Şarkıcı Emre Aydın, Sneijder Hamlesi Nedeniyle G.Saray Yönetimine Çattı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar