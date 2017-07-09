Adana'da hastanede skandal yaşandı. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çıkan yangında 37 yaşındaki Kerim Kaya isimli hasta yanarak can verdi.

HASTA ODASINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 18.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri mahalesindeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin tek kişilik hasta odasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

HASTA YANARAK CAN VERDİ

Odadan dumanların yükseldiğini fark eden hastane görevlileri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye erlerinin söndürdüğü yangında odada kalan Kerim Kaya isimli hastanın yanarak öldüğü belirlendi. Kaya'nın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla iligili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: haberinburada