TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 askerimiz tedavilerinin ardından hainlerle mücadele etmek için Afrin'e döndüğünü duyurdu.

Konuyla ilgili TSK'dan şu açıklama yapıldı:

Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 3213 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

"42 SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU"

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 42 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 202 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 117 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kaynak: haberinburada