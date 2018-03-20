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TEDAVİSİ TAMAMLANAN DENİZ BAYKAL, TÜRKİYE'YE DÖNDÜ


Tedavisi tamamlanan Deniz Baykal, Türkiye'ye döndü
Tarih : 20 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, Türkiye'ye Döndü(6/10)2

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle tedavi için gittiği Almanya'dan geri döndü. Baykal'ın tedavisi GATA'da devam edecek.

UZUN SÜRE YOĞUN BAKIMDA KALDI

Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ekim ayında hastaneye kaldırılan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.

FİZİK TEDAVİ İÇİN ALMANYA'YA GİTMİŞTİ

Deniz Baykal, 5 aralık 2017'de fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'ya gitmişti.

TEDAVİSİ GATA'DA DEVAM EDECEK

Baykal, yaklaşık 3.5 ay sonra Türkiye'ye döndü. Baykal'ın tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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