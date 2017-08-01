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Tehdit Mesajları Savuran Hamza Bin Ladin, El Kaide'nin Başına Geçiyor

TEHDİT MESAJLARI SAVURAN HAMZA BİN LADİN, EL KAİDE'NİN BAŞINA GEÇİYOR

El Kaide'nin eski liderinin oğlu Hamza Bin Ladin'in, kısa süre içinde örgütün başına geçerek ön plana çıkacağı tahmin ediliyor. Hamza Bin Ladin, ABD'nin terör listesinde bulunuyor.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 19:10
Puan Ver : Tehdit Mesajları Savuran Hamza Bin Ladin, El Kaide'nin Başına Geçiyor(5/10)1

Terör örgütü El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in 28 yaşındaki oğlu Hamza Bin Ladin'in kısa süre içinde örgütün başına geçmesi bekleniyor. Yabancı basın, Hamza Bin Ladin'in örgütün yeni yüzü konumuna geçerek, terör örgütü DEAŞ'ın yıkım süreci yaşadığı dönemde ön plana çıkmayı hedeflediğini bildirdi. Babasının intikamını almak isteyen ve tehditkar mesajlar veren Ladin, ABD'nin terör listesinde bulunuyor.

GEÇEN YIL, SUUDİ ARABİSTAN'A SERT MESAJLAR VERMİŞTİ

Hamza Bin Ladin, geçen sene yayınladığı ilk sesli mesajında özellikle Suudi Arabistan'a yönelik sert mesajlar vermiş, söz konusu ülkede "yalnız kurtların" terör saldırıları düzenlemesini istemişti. Bin Ladin tarafından yayınlanan ikinci sesli mesajda ise, Suudi Arabistan'ın kurucusu Abdulaziz bin Rahman al Saud'ı İngiliz ajanı olmakla suçladı.

DAHA ÇOCUKKEN POTANSİYEL BİR LİDER OLARAK GÖRÜYORLARDI

Gazetecilere konuşan ABD'li dışişleri yetkilisi Ali Soufan, Hamza bin Ladin'in daha çocukken babasının yerine geçecek potansiyel bir lider olarak görüldüğünü söyledi. Soufan, "Hamza bin Ladin temel olarak bunu söylüyor. 'Babama yaptığınız şeyin intikamını alacağım' diyor." şeklinde konuştu.

ABD'NİN TERÖR LİSTESİNDE YER ALIYOR

Hamza Bin Ladin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör listesinde yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda koruma altında olan, Hamza Bin Ladin'in 22 yaşındayken yazdığı mektuplarda, babası Usame bin Ladin'in intikamını almak istediği ifade ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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