TEHLİKEYE DİKKAT! 'NASIL KAYDEDİLDİM MERAKI' BAŞINIZI YAKABİLİR
Telefon numaranızın başka insanların telefonunda nasıl kaydedildiğini gösteren GetContact, sisteme dahil olan kullanıcıların rehberindeki tüm bilgilere erişim sağlayıp kendi havuzunda topluyor.
Siber güvenlik uzmanları GetContact ve benzeri uygulamalar ile ilgili uyarıda bulundu. Uzmanlar son günlerin başkalarının telefon rehberinde hangi isimle ve nasıl kayıtlı olduğunu merak eden kullanıcıların indirdiği uygulama GetContact ve benzerleriyle ilgili güvenlik uyarısı yaptı.
Güvenlik uzmanı şu uyarılarda bulundu:
İZİN VER, İZİN VERME
"O programı yüklemiş olan insanlar arasında rehberler transfer edilİyor. O uygulamayı üreten firmalar sizin tüm bilgilerinizi kendilerine transfer etmiş oluyorlar. Peki uygulamayı üreten firmanın suçu yok mu? Elbette var ama siz uygulamayı yüklerken bunu yapacaklarını söylemiş oluyorlar. "İzin ver" ve "izin verme" seçeneği çıkıyor. Siz izin verdiğiniz anda gönül rahatlığıyla bunu uygulamış oluyorsunuz ve karşı tarafı yükümlülükten kurtarıyorsunuz. "
SADECE REHBER Mİ?
Verilen izinle sadece rehberin paylaşılmasıyla sınırlı kalmayabileceğini belirten uzman "Fotoğraflarınız alınabilir, sosyal medya paylaşımlarından özel bilgilere hatta bankamatik şifrelerine kadar ulaşabilirler. Aklınıza gelebilecek yada gelemeyecek her türlü bilginiz bu platformda paylaşılabilir" uyarısında da bulundu.
Kaynak: haberinburada
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