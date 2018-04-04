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Tek Başına Direndi! Dozerin Önüne Oturarak Yıkımı Önlemeye Çalıştı
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Tek Başına Direndi! Dozerin Önüne Oturarak Yıkımı Önlemeye Çalıştı

TEK BAŞINA DİRENDİ! DOZERİN ÖNÜNE OTURARAK YIKIMI ÖNLEMEYE ÇALIŞTI

Balıkesir'in Havran ilçesinde kara yolu kenarındaki manav tezgahları yıkıldı. Tezgah sahiplerinden biri, iş makinesinin önüne oturarak yıkıma engel olmaya çalıştı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 13:00
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Çanakale-Edremit- Balıkesir kara yolu üzerinde kaçak manav tezgahları yıkıldı. Bölgeye gelen Karayolları ekipleri yıkım için iş yerlerine müdahale etmeye başlayınca, manavlar dozerin önüne oturarak yıkımı engellemeye çalıştı.

YIKIMI GÖZYAŞLARI İLE İZLEDİ

Yıkımın durdurulması için gerekli yerlere başvuru yaptıklarını ifade eden iş yeri sahipleri, jandarmanın müdahalesi ile iş makinesinin önünden kalktı. Yıkım daha sonra gerçekleştirildi. Mekan sahipleri yıkımı gözyaşları ile takip etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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