Çanakale-Edremit- Balıkesir kara yolu üzerinde kaçak manav tezgahları yıkıldı. Bölgeye gelen Karayolları ekipleri yıkım için iş yerlerine müdahale etmeye başlayınca, manavlar dozerin önüne oturarak yıkımı engellemeye çalıştı.

YIKIMI GÖZYAŞLARI İLE İZLEDİ

Yıkımın durdurulması için gerekli yerlere başvuru yaptıklarını ifade eden iş yeri sahipleri, jandarmanın müdahalesi ile iş makinesinin önünden kalktı. Yıkım daha sonra gerçekleştirildi. Mekan sahipleri yıkımı gözyaşları ile takip etti.

Kaynak: haberinburada