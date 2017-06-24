TEK DERDİ TÜRKİYE! 'AMBARGO UYGULAMALIYIZ'
Mısır'da kanlı bir darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanması için sürekli görüşmeler yapıyor.
Terör örgütlerine karşı birlik sağlayamayan Körfez ülkeleri, Katar'a karşı birleşti.
Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler, ambargo uygulayarak Katar'ın politikalarına yön vermek istedi.
TÜRKİYE KATAR'IN YANINDA
Ambargoya karşı ilk tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelirken, Türkiye'nin Katar'ın sonuna kadar destek olacağı ifade edildi.
Türkiye'nin Katar'a destek olması, Körfez ülkelerini kızdırdı. Suudi Arabistan, Katar'dan Türk Üssü'nün kapatılmasını istedi. Suudilerin bu hamlesinden sonra Mısır da harekete geçti.
kaynak:haber7
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