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tek derdi türkiye! 'ambargo uygulamalıyız'

TEK DERDİ TÜRKİYE! 'AMBARGO UYGULAMALIYIZ'

Mısır'da kanlı bir darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanması için sürekli görüşmeler yapıyor.

Tarih : 24 Haziran 2017, 10:39
Puan Ver : Tek Derdi Türkiye! 'ambargo Uygulamalıyız'(7/10)7


Terör örgütlerine karşı birlik sağlayamayan Körfez ülkeleri, Katar'a karşı birleşti.



Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler, ambargo uygulayarak Katar'ın politikalarına yön vermek istedi.



TÜRKİYE KATAR'IN YANINDA



Ambargoya karşı ilk tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelirken, Türkiye'nin Katar'ın sonuna kadar destek olacağı ifade edildi.



Türkiye'nin Katar'a destek olması, Körfez ülkelerini kızdırdı. Suudi Arabistan, Katar'dan Türk Üssü'nün kapatılmasını istedi. Suudilerin bu hamlesinden sonra Mısır da harekete geçti.



 



kaynak:haber7








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