Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yaşadığı forvet sıkıntısını aşmanın çarelerini ararken Robin van Persie yine taraftarları kızdırdı.

Soldado ve Janssen'in forma giyemeyeceği maçta boks eldivenleriyle poz veren Hollandalı futbolcuya tepki yağdı.

YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI: ARKAMDAN KONUŞMAYIN

Robin van Persie, tepkilerin ardından bu kez üstünde "Arkamdan konuşmayın." yazılı tişörtle fotoğraf paylaştı. RvP, bu mesajın ardından taraftarların tekrar tepkisine sebep oldu.

Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

Kaynak: haberinburada