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Tek fotoğrafla Fenerbahçelileri çileden çıkardı: Arkamdan konuşmayın

TEK FOTOĞRAFLA FENERBAHÇELİLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI: ARKAMDAN KONUŞMAYIN

Fenerbahçe'de uzun süredir forma giyemediği için tepkilerin odağında yer alan Robin van Persie, "Arkamdan konuşmayın." mesajıyla taraftarları çileden çıkardı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Tek Fotoğrafla Fenerbahçelileri Çileden Çıkardı: Arkamdan Konuşmayın(7/10)3

Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yaşadığı forvet sıkıntısını aşmanın çarelerini ararken Robin van Persie yine taraftarları kızdırdı.

Soldado ve Janssen'in forma giyemeyeceği maçta boks eldivenleriyle poz veren Hollandalı futbolcuya tepki yağdı.

YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI: ARKAMDAN KONUŞMAYIN

Robin van Persie, tepkilerin ardından bu kez üstünde "Arkamdan konuşmayın." yazılı tişörtle fotoğraf paylaştı. RvP, bu mesajın ardından taraftarların tekrar tepkisine sebep oldu.

Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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