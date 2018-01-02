TEK GECELİK İLİŞKİSİNİ AFFEDEN SEZEN'LE NASIL BARIŞTIĞINI ANLATTI
Sezen Aksu, sevgilisi Uzay Heparı ile 25 yıl önce tek gecelik ilişki yaşayan Yıldız Tilbe'yi affetmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Tilbe, "Çok güzel bir hediye götürdüm. Bir araya geldik" dedi.
Geçtiğimiz gün " Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğü sona erdi" şeklindeki haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbe, konu hakkında bir düzeltme yaptı.
KIYAFETİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Şarkıcı Yıldız Tilbe, yılbaşı sahnesi için Hilton otelindeydi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilbe, kırmızı şık bir kıyafetle göz kamaştırdı. 2017 yılının kendisi için iyi geçtiğini dile getiren başarılı şarkıcı, 2018 yılının ise daha iyi geçmesini istedi.
"BİZ ASLINDA KÜS DEĞİLDİK"
Sözcü'de yer alan habere göre; Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile olan 25 yıllık küslüğü hakkındaki sorulara ise "Biz aslında küs değildik. Sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" ifadelerini kullandı.
SEVENLERİNİ MEST ETTİ
Açıklama sonrası sahne performansına geçen sanatçı, 'Delikalım' ve 'Cabuk olalım Aşkım' yanı sıra eski şarkılarından oluşan güzel bir performans sergiledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar