TEK İMZA İLE ANNESİNE 1 MİLYON TL KAZANDIRDI
Ünlü bir mücevher markasının yüzü olmaya hazırlanan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yaptığı anlaşma karşılığında 1 milyon TL alacak.
Bir mücevher markasının reklam filminde oynayacağı açıklanan Seda Sayan'ın bu anlaşmadan 1 milyon lira alacağı iddia edildi. Sayan'ın firma ile anlaşmasını Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin gerçekleştirmiş.
REKLAM PANOLARI İÇİN POZ DA VERECEK
Son dönemlerde Youtube kanalından sunuculuğunu yaptığı izdivaç programını yeniden yayınlamaya başlayan Seda Sayan, reklam panoları için poz da verecek.
"BÜTÜN PARA İŞLERİNİ OĞULCAN YÖNETİYOR"
Seda Sayan'ın markayla buluşup anlaşmasını Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin organize etti. Bütün işlerini oğluna devrettiğini belirten ünlü şarkıcı, "Bütün para işlerimi Oğulcan yönetiyor. Ondan harçlık alıyorum. Kafası zehir gibi çalışıyor maşallah" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar