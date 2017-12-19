Ünlü bir mücevher markasının yüzü olmaya hazırlanan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yaptığı anlaşma karşılığında 1 milyon TL alacak.

Bir mücevher markasının reklam filminde oynayacağı açıklanan Seda Sayan'ın bu anlaşmadan 1 milyon lira alacağı iddia edildi. Sayan'ın firma ile anlaşmasını Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin gerçekleştirmiş.

REKLAM PANOLARI İÇİN POZ DA VERECEK

Son dönemlerde Youtube kanalından sunuculuğunu yaptığı izdivaç programını yeniden yayınlamaya başlayan Seda Sayan, reklam panoları için poz da verecek.

"BÜTÜN PARA İŞLERİNİ OĞULCAN YÖNETİYOR"

Seda Sayan'ın markayla buluşup anlaşmasını Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin organize etti. Bütün işlerini oğluna devrettiğini belirten ünlü şarkıcı, "Bütün para işlerimi Oğulcan yönetiyor. Ondan harçlık alıyorum. Kafası zehir gibi çalışıyor maşallah" dedi.

Kaynak: haberinburada