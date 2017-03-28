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tek isteği cezaevine girmek! yapmadığını bırakmadı

TEK İSTEĞİ CEZAEVİNE GİRMEK! YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Sevgilisinin başka birisiyle evleneceğini öğrendiği için sinirlendiğini belirten Y., cezaevine girerek insanlardan uzaklaşmak için banka şubesinin camlarını kırdığını söyledi

Tarih : 28 Mart 2017, 14:40
Puan Ver : Tek İsteği Cezaevine Girmek! Yapmadığını Bırakmadı(10/10)8


Antalya'da, sevgilisinin başkasıyla evleneceğini öğrenince sinirlenen 18 yaşındaki Azercan Y., banka şubesinin kapı camını taş atarak kırdı. Gözaltına alına Y., "Pişman değilim. Bunalımdaydım. Cezaevine girip insanlardan uzaklaşayım yeter" dedi.



Olay, saat 01.30'da Kepez İlçesi Ayanoğlu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine şubeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, banka şubesi giriş kapısının camının taşla kırıldığını fark etti. Banka şubesi girişinde kaldırımda oturan Azercan Y.'nin hareketlerinden şüphelenen polis, şüpheliyi gözaltına alarak sorguladı.



 



kaynak:habertürk








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