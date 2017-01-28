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tek kadınlarda şampiyon serena williams oldu

TEK KADINLARDA ŞAMPİYON SERENA WİLLİAMS OLDU

23. grand slam şampiyonluğunu elde eden Serena Williams, kadınlarda yeniden dünya 1 numarası olduSezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams, kardeşi Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tarih : 28 Ocak 2017, 13:43
Puan Ver : Tek Kadınlarda Şampiyon Serena Williams Oldu(5/10)4


23. grand slam şampiyonluğunu elde eden Serena Williams, kadınlarda yeniden dünya 1 numarası oldu



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams, kardeşi Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar final mücadelesinde 2 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile 13 numaralı seribaşı ablası Venus karşılaştı.



Serena, 1 saat 21 dakika süren mücadelenin ardından kardeşi Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.



Serena Williams, kariyerindeki 23. grand slam şampiyonluğuna ulaşarak modern tenis tarihinde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde etti.



Serena ayrıca uzun bir aranın ardından Alman Angelique Kerber'i geçerek yeniden dünya 1 numarası oldu.



 



kaynak:haberler








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