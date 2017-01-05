

Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli tek yumurta ikizleri, aldıkları kararla hayranlarını şaşkına çevirdi. Hayatları boyunca birkaç metreden fazla birbirlerinden uzaklaşmadıklarını söyleyen ikizler, 5 yıldır birlikte oldukları “ortak” sevgilileriyle evleneceklerini duyurdu.



31 yaşındaki kardeşler, “İkimiz de aynı adamla evlenmek istiyoruz. Adı Ben. Aklımızı karıştıran çok şey var. Mümkün mü, yürür mü? Bilmiyoruz. Ancak ABD'nin Arizona Eyaleti'nde evlenebileceğimizi öğrendik” dediler.