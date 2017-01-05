TEK YUMURTA İKİZLERİ AYNI ADAMLA EVLENİYOR!
Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli tek yumurta ikizleri, aldıkları kararla hayranlarını şaşkına çevirdi
Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli tek yumurta ikizleri, aldıkları kararla hayranlarını şaşkına çevirdi. Hayatları boyunca birkaç metreden fazla birbirlerinden uzaklaşmadıklarını söyleyen ikizler, 5 yıldır birlikte oldukları “ortak” sevgilileriyle evleneceklerini duyurdu.
31 yaşındaki kardeşler, “İkimiz de aynı adamla evlenmek istiyoruz. Adı Ben. Aklımızı karıştıran çok şey var. Mümkün mü, yürür mü? Bilmiyoruz. Ancak ABD'nin Arizona Eyaleti'nde evlenebileceğimizi öğrendik” dediler.
Müstakbel kocalarının her şeyden iki tane almak zorunda olduğunu ifade eden ikili, iki yüzük, iki gelinlik istiyor. İkiz kardeşler, “Ben, zaten bize sürekli mücevherler alıyor” diye de ekledi.
kaynak:habertürk
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